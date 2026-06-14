Школьник из Новоуральска сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

ЕГЭ по химии, литературе и истории школьники писали 1 июня Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Школьник из Новоуральска набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по химии. Об этом рассказал глава города Вячеслав Тюменцев на своей странице во «Вконтакте». 100 баллов из 100 возможных набрал ученик лицея №56 Сергей Колесов. Мэр Новоуральска поздравил выпускника и учителя, которая помогла ему достичь такого успеха.

- Это огромная и заслуженная победа! Отдельные слова благодарности адресую учителю химии Надежде Пантелеевой. Надежда Анатольевна, Ваш профессионализм, педагогический талант и преданность своему делу помогают ученикам добиваться таких впечатляющих результатов, - написал в посте Вячеслав Тюменцев.

Напомним, на данный момент известны результаты только первых экзаменов. В этом году это были ЕГЭ по химии, истории и литературе. Эти экзамены на высший балл написали 132 школьника из Свердловской области.

На «отлично» литературу сдали 97 выпускников, 100 баллов по химии заработали 28 школьников, а еще семь человек наивысший результат получили за экзамен по истории.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru