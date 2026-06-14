На Пермском тракте перекрыто движение из-за опрокинувшейся фуры

Фура полностью перегородила дорогу в сторону Перми. Фото: Telegram-канал "Злой Екатеринбург"

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила водителей о серьезном ограничении на участке Пермского тракта. Как сообщили в ГАИ, на 267 километре трассы в Нижнесергинском районе в сторону Перми полностью заблокировано движение. Проехать временно не смогу ни легковые, ни грузовые машины.

Причиной стало ДТП с участием большегруза. По предварительным данным, водитель китайского грузового автомобиля SANY не справился с управлением. Он не учел дорожную обстановку и погодные условия, выбрал слишком высокую скорость, из-за чего фура опрокинулась прямо на проезжую часть.

К счастью, как сообщили в ГАИ, в аварии никто не пострадал. На месте ЧП работают сотрудники Госавтоинспекции. Водителям советуют заранее планировать маршрут с учетом ограничения. Если выбрать альтернативный путь не получится, то автомобилистов призывают оставаться внимательными и следовать указаниям полицейских, регулирующих движение в районе инцидента.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram и в MAX.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru