Спасатели предупредили о затоплении моста на реке Тура в Свердловской области

Мост может затопить из-за паводков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские спасатели 14 июня прогнозируют затопление низководного моста через реку Тура. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

- На текущие сутки прогнозируется затопление одного низководного моста на территории Туринского МО в селе Жуковское, река Тура. Будет нарушено прямое автотранспортное сообщение с одним населенным пунктом: село Кумарьинское, - уточнили в МЧС.

В данном населенном пункте проживает десять человек, детей нет, сообщили спасатели. Паводковая ситуация усугубилась в регионе из-за частых и сильных дождей. По данным Уральского Гидрометцентра, характер погоды не изменится и на следующей неделе: температура воздуха будет теплой, но дожди и грозы продолжатся.

В Екатеринбурге также может возникнуть паводок. Об этом коммунальщиков предупреждала директор департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова. По ее словам, необходимо следить за состоянием ливневых канализаций.

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