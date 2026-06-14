Спасатели предупредили о затоплении моста на реке Тура в Свердловской области

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Свердловские спасатели 14 июня прогнозируют затопление низководного моста через реку Тура. Об этом сообщают в пресс-службе регионального МЧС.
- На текущие сутки прогнозируется затопление одного низководного моста на территории Туринского МО в селе Жуковское, река Тура. Будет нарушено прямое автотранспортное сообщение с одним населенным пунктом: село Кумарьинское, - уточнили в МЧС.
В данном населенном пункте проживает десять человек, детей нет, сообщили спасатели. Паводковая ситуация усугубилась в регионе из-за частых и сильных дождей. По данным Уральского Гидрометцентра, характер погоды не изменится и на следующей неделе: температура воздуха будет теплой, но дожди и грозы продолжатся.
В Екатеринбурге также может возникнуть паводок. Об этом коммунальщиков предупреждала директор департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова. По ее словам, необходимо следить за состоянием ливневых канализаций.
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