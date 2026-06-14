В Екатеринбурге паводок прошел спокойно

В середине июня из-за регулярных дождей начались дождевые паводки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге весенний паводок прошел без особых последствий, сообщили в городской мэрии. В администрации прошло заседание противопаводковой комиссии, где подвели итоги паводкового сезона.

По словам главы департамента благоустройства мэрии Екатеринбурга Тамары Благодатковой, сильные снегопады и дожди в текущем году не сильно отразились на ситуации. Однако она напомнила коммунальным службам, что паводки бывают и летом. Из-за чего стоит вовремя приводить в порядок решетки ливневой канализации.

- Летом тоже бывают паводковые ситуации, последние дожди нам об этом напомнили. Напоминаю о необходимости очистки территории города от мусора, чтобы он не закрывал дождеприемные решетки. Это позволит воде наполнять те водоемы, которые так необходимы горожанам и природному комплексу, который нас окружает, – добавила Тамара Благодаткова.

Замдиректора по производству и эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилл Шутов отметил, что водохранилища Екатеринбурга наполнены практически до максимальных значений. Но остается небольшой резерв на такие дождевые паводки, которые наблюдаются в середине июня, причин переживать из-за дефицита водных ресурсов нет, добавил он.

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