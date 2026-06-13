Тагильчанка решила прикурить от Вечного огня. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле 12 июня женщина решила прикурить сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает канал «Инцидент Нижний Тагил».

- Вагонка, Площадь Славы около 20:00. Когда вся страна праздновала день России, молодая женщина осквернила мемориальный комплекс, - сообщает автор поста. – Ничего святого! Судя по всему, еще и нетрезвая была.

Тагильчанка, прикурившая от Вечного огня, попала на видео Видео: «Инцидент Нижний Тагил»

Полиция Нижнего Тагила уже начала проверку.

- Инцидент зарегистрирован в установленном порядке, проводятся проверочные мероприятия, устанавливается личность нарушителя. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Нижнего Тагила.

Напомним, что зимой 2025 года свердловчанин за аналогичное деяние получил 320 часов обязательных работ. Суд признал его виновным в реабилитации нацизма.