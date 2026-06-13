На Среднем Урале 132 первых стобалльника

Больше всего человек получили наивысший результат по литературе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские власти рассказали о первых результатах единого государственного экзамена по литературе, химии и истории. Его выпускники сдавали 1 июня. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- В регионе – уже 132 стобалльника. В прошлом году было 97 наивысших результатов по этим предметам. Высокие баллы (от 81 до 99) набрали 1133 выпускника, - рассказал Денис Паслер.

Глава региона поздравил выпускников, их педагогов и родителей. Пока по результатам экзамена больше всего стобалльников, сдававших литературу – 97 человек. По химии – 28. Наивысшие результаты по истории у семи выпускников.