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НовостиОбщество13 июня 2026 9:35

На Среднем Урале 132 первых стобалльника

В Свердловской области стали известны первые результаты ЕГЭ
Маргарита РАЗУМОВА
Больше всего человек получили наивысший результат по литературе

Больше всего человек получили наивысший результат по литературе

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловские власти рассказали о первых результатах единого государственного экзамена по литературе, химии и истории. Его выпускники сдавали 1 июня. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Денис Паслер.

- В регионе – уже 132 стобалльника. В прошлом году было 97 наивысших результатов по этим предметам. Высокие баллы (от 81 до 99) набрали 1133 выпускника, - рассказал Денис Паслер.

Глава региона поздравил выпускников, их педагогов и родителей. Пока по результатам экзамена больше всего стобалльников, сдававших литературу – 97 человек. По химии – 28. Наивысшие результаты по истории у семи выпускников.