Уральский дизайнер запустит магазины одежды для людей с ОВЗ

Первые магазины адаптивной одежды в России откроются в сентябре Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбургский дизайнер Дмитрий Шишкин запускает магазины, в которых будут продавать адаптивную одежду. Она сделана для людей с ограниченными возможностями здоровья. Онлайн-продажи коллекции начнутся уже в июне. Об этом рассказал РБК – Екатеринбург основатель портновской мануфактуры Дмитрий Шишкин.

- В России около 15 миллионов рублей людей с инвалидностью. Каждый седьмой в мире живет с инвалидностью в той или иной степени. На такую одежду есть высокий спрос. Сама по себе адаптивная одежда требует высоких технологий. Ее сделать сложнее, чем экипировку профессиональных спортсменов, - цитирует издание Дмитрия Шишкина.

Также он рассказал, что первые магазины откроются в сентябре 2026 года. Они будут работать в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и Владивостоке. Пока развивать проект будут в России. Позднее предприниматель планирует охватить и зарубежный рынок.

Коллекцию адаптивной одежды для бойцов СВО представили в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме.