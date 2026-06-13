В Сысертском районе насмерть сбили 36-летнего велосипедиста

В аварии погиб 36-летний велосипедист. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

13 июня произошла смертельная авария на 185-м километре подъезда к Екатеринбургу от трассы М-5. Женщина, которая была за рулем «Рено Сандеро» сбила велосипедиста. Мужчина ехал по обочине дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

- 36-летний велосипедист скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - сказано в сообщении.

Как установили автоинспекторы, за рулем иномарки была 45-летняя жительница села Кадниково. У свердловчанки 25 лет водительского стажа. Женщина направлялась в сторону Екатеринбурга.

На месте аварии провели осмотр, опросили возможных свидетелей. Были назначены необходимые экспертизы. По факту аварии проводится расследование.