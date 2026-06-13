Дорожные службы следят за подтоплением придорожной полосы на Серовском тракте

На участке проверяют дорожную обстановку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление автомобильных дорог Свердловской области информирует о подтоплении придорожной полосы на 240-м километре Серовского тракта. Речь идет об участке в районе деревни Анатольская. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- На участке организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть, - рассказали в ведомстве. - Глава службы содержания Управления автодорог Константин Кудрявцев и специалисты подрядчики работают на месте. Они обследуют состояния земляного полотна и водоотводной инфраструктуры.

На участках установили временные дорожные знаки. Также введено ограничение скоростного режима. Уточняется, что полностью перекрывать эту дорогу не будут.

Далее подрядчики переустроят водопропускную трубу, а также укрепят обочину. Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть внимательными на участке.