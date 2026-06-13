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НовостиАвто13 июня 2026 6:45

Дорожные службы следят за подтоплением придорожной полосы на Серовском тракте

На Среднем Урале дорожники следят за локальным подтоплением придорожной полосы
Маргарита РАЗУМОВА
На участке проверяют дорожную обстановку

На участке проверяют дорожную обстановку

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Управление автомобильных дорог Свердловской области информирует о подтоплении придорожной полосы на 240-м километре Серовского тракта. Речь идет об участке в районе деревни Анатольская. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- На участке организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть, - рассказали в ведомстве. - Глава службы содержания Управления автодорог Константин Кудрявцев и специалисты подрядчики работают на месте. Они обследуют состояния земляного полотна и водоотводной инфраструктуры.

На участках установили временные дорожные знаки. Также введено ограничение скоростного режима. Уточняется, что полностью перекрывать эту дорогу не будут.

Далее подрядчики переустроят водопропускную трубу, а также укрепят обочину. Водителей просят соблюдать скоростной режим, быть внимательными на участке.