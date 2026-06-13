В Екатеринбурге с фасада торгового центра пропала вывеска

Здание ждет обновление Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге накануне исчезла вывеска с фасада торгового центра «Алатырь». Таким образом, началась подготовка здания на улице Малышева, 5 к реконструкции. Об этом сообщает портал E1.RU.

Торговый центр будут обновлять на протяжении двух лет. Здание будет вмещать в себя офисные пространства, а также помещения для деловых встреч и отдыха.

Ранее о планах по обновлению рассказывал директор компании владельца «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько. Проект реновации рассчитан до октября 2026 года.

У комплекса будет новый логотип и фирменный стиль. К тому же, обновят фасад. В самом пространстве станет меньше торговых павильонов и развлекательных зон. На их месте создадут офисы, а также новые точки общепита.

Предполагается, что над входом в здание будет установлен медиаэкран.