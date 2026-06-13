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НовостиОбщество13 июня 2026 5:02

Свердловчане в тройке наиболее везучих регионов по итогам лотереи

Свердловская область заняла второе место по везучести
Маргарита РАЗУМОВА
Уральцы выиграли в лотерею более 620 миллионов рублей

Уральцы выиграли в лотерею более 620 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область вошла в тройку регионов-лидеров по сумме выигрыша в лотерею за январь-май 2026 года. Они стали обладателями призов на сумму в 621, 8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба распространителя лотереи.

Возглавила список Москва. Победители смогли выиграть свыше одного миллиарда рублей.

Третье место занимает Новосибирская область. Здесь счастливчики выиграли более 514 миллионов рублей.

Четвертым регионом в списке стала Тюменская область. Жители стали обладателями суммы более 476 миллионов рублей. Пятое место отдано Краснодарскому краю. Здесь везунчики забрали призы на общую сумму свыше 395 миллионов рублей.