На Шаумяна загорелась квартира в девятиэтажке

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме на Шаумяна, 93. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы.

- Горит квартира прямо над нами – на девятом этаже. Соседи, скорее всего сами виноваты. Около 21:55 приехали пожарные машины. К 22:25 почти все потушили. Из окна дыма уже не видно. Но у нас отключили свет, газ и электричество, - рассказал житель дома.

Огонь в квартире на Шаумяна почти потушили Видео: предоставлено очевидцем

«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на месте 6 спасателей и 3 единицы техники. Площадь пожара уточняется.

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