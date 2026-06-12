На Шаумяна загорелась квартира в девятиэтажке

В Екатеринбурге загорелась квартира в девятиэтажном доме на Шаумяна, 93. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили очевидцы.
- Горит квартира прямо над нами – на девятом этаже. Соседи, скорее всего сами виноваты. Около 21:55 приехали пожарные машины. К 22:25 почти все потушили. Из окна дыма уже не видно. Но у нас отключили свет, газ и электричество, - рассказал житель дома.
Видео: предоставлено очевидцем
«КП-Екатеринбург» также обратилась за комментарием в пресс-службу МЧС по Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на месте 6 спасателей и 3 единицы техники. Площадь пожара уточняется.
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