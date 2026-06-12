Тысячи уральцев хором спели в центре Екатеринбурга в День России

Фото: Администрация Екатеринбурга

Тысячи уральцев хором спели в центре Екатеринбурга в честь Дня России. Акция «Хором славим Россию и город!» состоялась в Историческом сквере.

Под аккомпанемент трех оркестров выступил полуторатысячный хор. По традиции первым был исполнен гимн России. Затем прозвучали «Родина моя», «Большой хоровод», «Вместе весело шагать», «Конь» и другие песни, посвященные единству народов России.

Фото: Администрация Екатеринбурга

В исполнении хора также прозвучали «Свердловский вальс», «Екатеринбург – мой любимый город».

Специальным гостем праздничного концерта стал лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Он исполнил хит «Семнадцать лет».

На большой экран выводились тексты песен, так что зрители смогли присоединиться к акции,, даже если не знали слов у какой-то из песен. В завершение тысячи уральцев хором исполнили песни «Ветер перемен», «Все, что в жизни есть у меня» и «Россия».

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