На Урале пропала 16-летняя школьница с рыжими волосами

Фото: «ЛизаАлерт» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Поселке Новоуткинск (Свердловская область) пропала 16-летняя школьница. Вечером 11 июня Софья Попова ушла из дома и не вернулась.

Семья Софьи обратилась в полицию и поисково-спасательный «ЛизаАлерт».

Во что была одета девушка на момент пропажи, неизвестно. Ее приметы: рост 168 см, среднего телосложения, волосы рыжие, глаза серые.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Софьи, просим сообщить в полицию по телефонам 102, 112, в дежурную часть +7 (343) 964-82-21 или на горячую линию отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700 54 52.

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