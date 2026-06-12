На Серовском тракте ограничили движения из-за угрозы размыва дороги

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На Серовском тракте ограничили движение из-за угрозы размыва дороги. Временное ограничение скоростного режима ввели на 240-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (в районе деревни Анатольская).

- На месте работают дорожные службы. При ухудшении обстановки возможно прекращение движения по данной полосе с направлением транспортного потока по встречной полосе, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

В ведомстве рекомендуют водителям учитывать данную информацию при выборе маршрута, а также соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.

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