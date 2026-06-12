Алексей Орлов поздравил екатеринбуржцев с Днем России

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей города с Днем России. Глава города опубликовал пост с добрыми словами в своих соцсетях.
- Дорогие друзья, земляки! Сердечно поздравляю вас с Днем России – праздником, который объединяет всех граждан нашей большой и великой Родины. Россия – уникальная страна с яркими многовековыми традициями и богатым культурным наследием. Главная, незыблемая ценность – это люди. Те, кто своим ежедневным трудом учит и защищает, строит и воспитывает, лечит и вдохновляет, - обратился к уральцам глава города.
Алексей Орлов отметил, что жители уральской столицы всегда являлись опорой государства, а Екатеринбург вносит достойный вклад в развитие и защиту страны.
Напомним, сегодня, 12 июня, в Историческом сквере состоялась главная акция праздника – «Хором славим Россию и город!». В ней приняли участие многотысячный сводный хор вместе с лидером группы «Чайф» Владимиром Шахриным под аккомпанемент духового оркестра. Тексты песен вывели на большие экраны, так что жители города стали частью хора.
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