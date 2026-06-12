В Сети распространили фейковое видео с губернатором Денисом Паслером

В Сети распространили видео с Денисом Паслеров, сгенерированное нейросетью Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Антитеррористическая комиссия в Свердловской области предупредила жителей о новом фейке. Злоумышленники распространяли видео, сгенерированное в нейросетях, с фейковым обращением губернатора Дениса Паслера. В ролике глава региона якобы рассказывает о об изменениях налогового законодательства в регионе.

- Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информационной политики Свердловской области. Обращаем внимание, что Департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, - сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

В ведомстве также напомнили, что актуальные заявления о решениях Главы региона и Правительства Свердловской области можно узнать на сайте Департамента информационной политики Свердловской области.

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