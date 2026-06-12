На Урале запустили конкурс для блогеров с необычным призом

Фото: предоставлено организаторами

На Урале запустили конкурс для российских блогеров с необычным призом. Участникам нужно снять видео о входе в старинный Завод в городе Сысерть (40 км от Екатеринбурга). Создатели проекта «Лето на Заводе» хотят построить удобную лестницу для детей, женщин с колясками и маломобильных граждан.

По задумке, лестница станет частью 300-летнегшо памятника архитектуры. Блогерам со всей России предложили поддержать проект по строительству лестницы.

Такой вход хотят построить создатели проекта «Лето на Заводе». Фото: предоставлено организаторами

- Для участия в конкурсе нужно приехать на Завод и снять видео длительностью до одной минуты, в котором вы расскажете о сборе денег на строительство нового удобного входа и проблемах нынешнего входа, который сделан из щебенки и досок, - рассказывают создатели проекта.

Готовый ролик нужно опубликовать во ВКонтакте или других соцсетях, упомянув проект «Лето на Заводе». Имя блогера, снявшего лучший ролик войдет в историю. Его увековечат на той самой лестнице с 200-метровым парящим пандусом.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте проекта.

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