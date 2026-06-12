Денис паслед поздравил уральцев с праздником Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области обратился к уральцам в День России. Денис Паслер поздравил жителей региона и всей страны с праздником.

- Дорогие земляки, с Днем России! Пусть наша страна процветает и крепнет! Пусть все планы во имя будущего любимой Родины обязательно будут исполнены. Желаю всем благополучия и добра! С праздником! – обратился губернатор Свердловской области к жителям региона.

Напомним, сегодня, 12 июня, в Екатеринбурге пройдет множество мероприятий, в том числе, главная акция праздника – «Хором славим Россию и город!». Мероприятие состоится в Историческом сквере. На нем многотысячный сводный хор выступит под аккомпанемент духового оркестра.

В этом году в акции примет участие специальный гость – лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. К выступлению музыканта и хора смогут присоединиться все желающие. Тексты песен будут транслироваться на экране. Вход на площадку свободный.

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