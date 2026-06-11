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НовостиОбщество11 июня 2026 18:09

Скончались два врача горбольницы Первоуральска

В Первоуральске умерли специалисты рентгенолог и реаниматолог
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале скончались два врача

На Урале скончались два врача

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Первоуральске скончались два специалиста горбольницы. 9 июня ушел из жизни врач-рентгенолог Леонид Долгополов. Ему было 73 года. Сердце анестезиолога-реаниматолога Елены Уфимцевой перестало биться 10 июня. Ей было 58 лет. Об этом горбольница рассказала в соцсетях и выразила соболезнования родным и близким врачей.

Леониду Долгополову было 73 года. Фото: ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»

Леониду Долгополову было 73 года. Фото: ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»

Рентгенолог Леонид Долгополов работал в больнице с 1994 года. У него была высшая квалификационная категория по специальности «Рентгенология». Его общий медицинский стаж превысил 46 лет. Леонид Долгополов также работал в противотуберкулезном диспансере. Шесть лет посвятил медицине Сахалина.

Анестезиолог – реаниматолог Елена Уфимцева постоянно училась новому. В 2021 – 2022 годах она помогала очень тяжелым пациентам ковидного госпиталя. Елена Уфимцева - чуткий и отзывчивый профессионал. Коллеги рассказывают, что она всегда поддерживала их в сложной ситуации и была доброжелательной. А к своим пациентам врач относилась трепетно и внимательно.

Елене Уфимцевой было 58 лет. Фото: ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»

Елене Уфимцевой было 58 лет. Фото: ГАУЗ СО «Городская больница город Первоуральск»