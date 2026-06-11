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НовостиОбщество11 июня 2026 17:20

Певица из Екатеринбурга Клава Кока исполнила заветную мечту

Исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока смогла осуществить мечту
Маргарита РАЗУМОВА
Певица осчастливила всю семью. Фото: соцсети Клавы Коки

Певица осчастливила всю семью. Фото: соцсети Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова - Прим. Ред.) рассказала подписчикам в соцсетях о том, что смогла исполнить мечту.

Исполнительница опубликовала фотографию с родителями – Олесей и Вадимом Высоковыми. Она сделала семье по-настоящему роскошный подарок.

- Я шла к этому много-много лет. Сегодня сбылась мечта всей нашей семьи: я купила им дом! – рассказала Клава Кока.

Подписчики и фанаты поздравили семью артистки. Они пожелали ей крепкой любви и тепла в новом доме.

Напомним, что ранее певица баловала родных путешествиями. Отцу на 55-летие дочь подарила иномарку за 2,5 миллиона рублей. Кстати, это не первый ее крупный подарок. Клава Кока в 2023 году купила семье большую квартиру.