В Екатеринбурге около «Рамады» сбили ребенка

В Екатеринбурге в аварии пострадал юный пешеход Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Новокольцовском тракте около отеля «Рамада» в Екатеринбурге произошла авария. Об этом информирует Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно, водитель авто сбил несовершеннолетнего пешехода.

- По имеющимся данным, ребенок переходил проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшего доставили в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Медики диагностировали у него травмы головы и ушибы, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют, где находятся родители ребенка. По факту аварии проводят проверку. Материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних. В том числе в школу, в которой учится уралец.