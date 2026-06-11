Свердловчане высадили 233,5 тысячи деревьев в рамках акции

Свердловчане присоединились к акции. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Жители Среднего Урала высадили уже 233,5 тысячи деревьев в рамках акции «Сад памяти». Большинство насаждений – сосны и ели. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- Общая площадь всех территорий, на которых прошла акция, составляет 77 гектаров. Все работы контролировали лесничие. Они будут бережно ухаживать за всеми саженцами в течение десяти лет - до тех пор, пока новые лесные площади полностью не сформируются, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Участок Березовского лесничества стал главной площадкой. На нем высадили 7,2 тысячи хвойных.

Международная акция преследует цель – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом солдате, погибшем в годы Великой Отечественной войны. В ней принимают участие школьники, волонтеры, ветераны лесных хозяйств, а также чиновники.