В Екатеринбурге пропала девушка

Девушка пропала 10 июня. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полицейские и волонтеры развернули поиски 24-летней Валерии Белкиной. Девушка пропала 10 июня. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

- Может находиться в вашем городе или районе, - сообщают волонтеры.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение. У девушки темные волосы, она кареглазая.

На момент пропажи Валерия была в одежде черного цвета. В день исчезновения на ней была кофта с футболкой, брюки и ботинки.

Если вам что-либо известно, то вы можете сообщить информацию организаторам поиска: Дарья 89221423371, Анастасия 89931046460. Также можно обратиться по номеру 112.