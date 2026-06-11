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НовостиОбщество11 июня 2026 15:46

Эксперты обсудят сотрудничество Свердловской области и Китая

Маргарита РАЗУМОВА
Эксперты обсудят развитие сотрудничества Среднего Урала и Китая

Эксперты обсудят развитие сотрудничества Среднего Урала и Китая

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дипломаты, международные эксперты, а также представители власти и бизнеса обсудят российско-китайское сотрудничество. Круглый стол пройдет 18 июня в 10:00 в Синара Центре. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Свердловская область на протяжении 35 лет активно выстраивает партнерство с коллегами из Китая. Участники обсудят углубление торгово-экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества, - говорит министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Отдельное внимание уделят гуманитарному сотрудничеству. На встрече также будут руководители российских и китайских вузов. Участниками мероприятия станут эксперты в области культуры, а также туризма.