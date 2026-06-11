Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июня 2026 15:14

В Верхней Пышме продолжают возводить новый корпус больницы

В больнице Верхней Пышмы появится новый корпус с реанимацией, травмпунктом
Маргарита РАЗУМОВА
Продолжается строительство нового корпуса больницы

Продолжается строительство нового корпуса больницы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме продолжают возводить новый терапевтический корпус центральной городской клинической больницы. Об этом сообщает мэрия города.

В новом корпусе врачи окажут экстренную, неотложную и плановую медпомощь. Обратиться смогут жители Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Кировграда, Верхнего Тагила, Невьянска. Посетить больницу смогут также пациенты Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

В здании будет два приемных отделения. Для экстренной помощи пациентам, а также плановой госпитализации. Также здесь откроется отделение лучевой диагностики, лаборатория, палаты интенсивной терапии, травмпункт. К тому же будет кардиологическое, неврологическое и терапевтическое отделения. На втором этаже разместится реанимация.