На Урале обвиняемую в махинациях с налогами оставили в СИЗО

Суд оставил в СИЗО обвиняемую Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд признал, что арест Людмилы Кротовой – законный. Органы предварительного расследования обвинили ее по части 2 статьи 173.3 УК РФ «Организация деятельности по представлению в налоговые органы». Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Как полагает следствие, Людмила Кротова и ее супруг провернули для коммерсантов схему. Она позволяла занижать налоги. За эти махинации супруги получили более 13, 5 миллионов рублей.

- Ленинским районным судом Екатеринбурга по ходатайству следователя ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции, но безуспешно, - рассказали в суде.

Обвиняемая будет в СИЗО до 26 июля. Мужа Людмилы Кротовой суд отправил под домашний арест.