Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сочи

Борт совершил вынужденную посадку в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Борт «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6-1597 Челябинск – Анталья, незапланированно приземлился в Сочи. Воздушное судно встретили медики. В пресс-службе авиакомпании объяснили, что стало причиной случившегося.

- Во время выполнения рейса резко ухудшилось самочувствие пассажира. Женщине оказана первая помощь бригадой бортпроводников. Но ее состояние не стабилизировалось и медики, оказавшиеся на борту, рекомендовали госпитализацию, - рассказали представители «Уральских авиалиний».

Самолет должен был продолжить полет. Однако из-за временных ограничений аэропорт Сочи закрыли. Борт вынужденно находился в Сочи более семи часов. В данный момент воздушное судно готовится к вылету в пункт назначения.

Из-за сложившейся ситуации сдвинулось время вылета следующих рейсов, запланированных на данном самолете. Речь идет о полетах Анталья – Волгоград, Волгоград – Анталья, а также Анталья – Домодедово за 11 и частично 12 июня.

С пассажирами на связи представители авиакомпании. Они контролируют ситуацию, а также следят за соблюдением прав.