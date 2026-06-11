В Петербурге участок Невского от площади Восстания перекроют с 28 июня

Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 28 июня по 14 июля в Петербурге частично перекроют движение по Невскому проспекту. Речь идет об отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского. Причина — капитальный ремонт асфальта, пишет Мойка78 со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Первый этап

Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы. Там нельзя будет проехать через перекрестки с Суворовским проспектом, Дегтярной улицей, проспектом Бакунина, Харьковской улицей и Перекупным переулком.

Вот еще одно важное уточнение от властей: дополнительно с полуночи 4 июля до 5 утра 6 июля закроют пересечение с Полтавской улицей.

Второй этап

Потом дорожники перекроют отрезок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Там закроют перекресток с улицей Александра Невского.

С полуночи 11 июля до 5 утра 13 июля проезд также закроют на пересечениях с Исполкомской улицей и улицей Профессора Ивашенцова. В эти же дни на Перекупном переулке введут одностороннее движение — в сторону Херсонской улицы.

Как объехать

Объехать закрытые участки можно по Гончарной, Полтавской, Миргородской, Тележной и Херсонской улицам, а также по проспекту Бакунина и 2-й Советской улице.

На Полтавской и Миргородской улицах временно запретят парковку. На крупных перекрестках, включая площадь Восстания и Лиговский проспект, перенастроят светофоры. Для водителей установят специальные информационные щиты. Пешеходы смогут спокойно ходить по тротуарам. На перекрестках для них сделают деревянные настилы.