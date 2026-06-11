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НовостиОбщество11 июня 2026 13:30

В Петербурге участок Невского от площади Восстания перекроют с 28 июня

Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы
Евгений БУЛГАРИН
Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы

Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 28 июня по 14 июля в Петербурге частично перекроют движение по Невскому проспекту. Речь идет об отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского. Причина — капитальный ремонт асфальта, пишет Мойка78 со ссылкой на городской комитет по транспорту.

Первый этап

Сначала строители закроют участок от площади Восстания до Исполкомской улицы. Там нельзя будет проехать через перекрестки с Суворовским проспектом, Дегтярной улицей, проспектом Бакунина, Харьковской улицей и Перекупным переулком.

Вот еще одно важное уточнение от властей: дополнительно с полуночи 4 июля до 5 утра 6 июля закроют пересечение с Полтавской улицей.

Второй этап

Потом дорожники перекроют отрезок от Исполкомской улицы до площади Александра Невского. Там закроют перекресток с улицей Александра Невского.

С полуночи 11 июля до 5 утра 13 июля проезд также закроют на пересечениях с Исполкомской улицей и улицей Профессора Ивашенцова. В эти же дни на Перекупном переулке введут одностороннее движение — в сторону Херсонской улицы.

Как объехать

Объехать закрытые участки можно по Гончарной, Полтавской, Миргородской, Тележной и Херсонской улицам, а также по проспекту Бакунина и 2-й Советской улице.

На Полтавской и Миргородской улицах временно запретят парковку. На крупных перекрестках, включая площадь Восстания и Лиговский проспект, перенастроят светофоры. Для водителей установят специальные информационные щиты. Пешеходы смогут спокойно ходить по тротуарам. На перекрестках для них сделают деревянные настилы.