В Сухом Логу мэрия выплатит компенсацию 3-летнему малышу после нападения собаки

Прокуратура добилась компенсации морального ущерба малолетнему ребенку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу прокуратура через суд добилась выплаты компенсации морального ущерба трехлетнему мальчику. Он пострадал из-за нападения бездомной собаки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Как показала проверка, на малолетнего ребенка вечером 19 июля 2025 года при входе в подъезд напала безнадзорная собака. Она укусила ему лицо, голову, а также грудную клетку, - сказано в сообщении.

Медики зафиксировали раны. Ребенку потребовалось лечение у травматолога. Также юному уральцу ставили прививки от бешенства. Теперь мальчик боится собак.

Установлено, что власти не обезопасили в полной мере жителей об бездомных животных. Это повлекло за собой травмы у ребенка. Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда. Суд полностью удовлетворил его и обязал администрацию выплатить 100 тысяч рублей пострадавшему.