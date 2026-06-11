В Екатеринбурге оставили в СИЗО участницу крупной сети обнала

Кротовой не удалось обжаловать решение суда. Фото: Ленинский районный суд

В Екатеринбурге оставили под стражей участницу крупной сети обнала Людмилу Кротову. Напомним, что ее вместе с мужем Артемом Кротовым задержали 27 мая в аэропорту Кольцово.

– Следствие полагает, что Кротов вместе с супругой подавали в ФНС декларации с ложными данными о несуществующих сделках с фирмами и ИП. Таким образом, они помогали коммерсантам искусственно занижать налоги, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

За это они получили от бизнесменов более 13,5 миллионов рублей. Из-за деятельности пары бюджет недополучил 350 миллионов рублей налогов.

Их обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 173.3 УК РФ «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций».

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Артема Кротова под домашний арест до 26 июля 2026 года, а Людмилу Кротову – под стражу. Постановление обжаловали в Свердловском областном суде, однако решение оставили без изменений.