Кемеровская область вошла в топ-3 регионов по отказам в займах

При этом по России в целом доля отказов в кредитах снижается уже пятый месяц подряд Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области банки отвергают почти три четверти заявок на потребительские кредиты. Регион оказался в числе лидеров по отказам, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае 2026 года кредитные организации не одобрили 74,2% заявок от кузбассовцев. Это третий показатель в стране. Хуже ситуация только в двух регионах: в Новосибирской области (75,1%) и Оренбургской (74,5%).

При этом по России в целом доля отказов снижается уже пятый месяц подряд. В мае она составила 72,3% — это минимум за последний год. В Кузбассе тоже есть позитивная динамика: по сравнению с маем прошлого года процент отказов уменьшился на 3,3 процентного пункта.

Аналитики НБКИ объясняют улучшение ситуации ростом кредитной активности на фоне более мягкой денежно-кредитной политики. Но банки по-прежнему жестко проверяют заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Меньше всего отказов в мае зафиксировали в Белгородской области (65,3%), Воронежской (66,9%) и Нижегородской (67,4%). Чтобы получить кредит, жителям Кузбасса нужно подтверждать высокий заработок и низкий уровень существующих долгов.