Ко Дню России СвЖД организовала для пассажиров на вокзалах праздничные мероприятия и активности

Фото: СвЖД

11 и 12 июня на вокзалах Свердловской магистрали пройдут концерты, мастер-классы и другие активности для пассажиров. Мероприятия приурочены к одному из главных государственных праздников – Дню России.

На вокзале Пермь-2 сегодня звучат песни о России в исполнении творческих коллективов города. Пассажиры могут поучаствовать в викторине на тему истории праздника, а также рассказать о своей малой родине (городе, деревне, поселке). В зале ожидания установлена тематическая фотозона. Все желающие могут посетить мастер-класс и изготовить значок-брошь в цветах триколора.

В Сургуте на привокзальной площади волонтеры-железнодорожники установили большую контурную карту России. Пассажиры заполнят ее с помощью стикеров-сердечек: подпишут и отметят на карте свои любимые места для путешествий.

12 июня на вокзале Тюмень праздничные мероприятия пройдут для маленьких пассажиров. На мастер-классе ребята смогут изготовить сувенир-значок «Матрешка».

На вокзале Екатеринбург 12 июня откроется фотовыставка «Единая наша страна!». На снимках запечатлены заснеженные вершины Пермского края, мистические небесные сполохи над Мурманской областью, рассвет над озером Джека Лондона на Колыме, легендарные маяки Финского залива и многое другое. Фотовыставка – это совместный проект СвЖД, Русского географического общества и Министерства культуры Свердловской области. Ее главный посыл – Россия огромна, но она едина в своем великолепии. Путешествуя поездами, можно открывать для себя новые горизонты.

– Наше Отечество – страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным духовным богатством и многовековыми традициями, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. Профессиональная деятельность железнодорожников является важной для всей России, и достижения отрасли служат дальнейшему развитию и процветанию Отечества, – отмечает начальник СвЖД Павел Бурцев.