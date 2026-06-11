На Среднем Урале запустили фейк о налоговой реформе

Свердловчан предупредили о фейках Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области выявили очередную попытку распространения фейка от имени правительства. Аферисты сгенерировали видеоролик якобы с обращением губернатора региона Дениса Паслера. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.

Вброс содержал в себе информацию об изменении налогового законодательства.

- Для достоверности рассылка фейка велась в мессенджере телеграм с аккаунта, замаскированного под директора Департамента информполитики области. Обращаем внимание, что Департамент никогда не рассылает подобных рекомендаций с личных аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, - сказано в сообщении.

Уральцев просят не распространять фейки в мессенджерах и соцсетях. Власти региона просят доверять только официальным источникам.