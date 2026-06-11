В Екатеринбурге улицу Пушкина перекроют до 1 сентября из-за строительства

Улица Пушкина станет пешеходной Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге благоустроят улицу Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Малышева. В связи с этим движение на этом участке ограничат с 20 июня по 1 сентября.

Отмечается, что улицу Пушкина в силу умеренного транспортного потока подходит для создания еще одной прогулочной зоны в историческом центре города.

– Четырехполосную проезжую часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. На ней высадят 71 дерево, почти 11,5 тысячи кустарников и газоны, установят скамейки и урны, проложат велодорожку шириной 3 метра и длиной 330 метров, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

На время работ для пешеходов организуют безопасные переходы. Благоустройство будут проводить поочередно на каждой стороне улицы, поэтому можно будет пройти по противоположной.