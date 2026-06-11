В Екатеринбурге детсад заплатит 200 тысяч рублей за травму воспитанника

Академический райсуд Екатеринбурга частично удовлетворил иск семьи пострадавшего ребенка Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге Академический райсуд частично удовлетворил иск семьи воспитанника детсада № 32 о возмещении морального вреда. Мальчик получил травму, будучи на прогулке. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Инцидент произошел еще в сентябре 2025 года. Ребенок перелез через ограждение между верандами на участках. Но вернуться сам не смог. Тогда ему на помощь пришел другой воспитанник, он потянул его за руку. Из-за чего воспитанник упал.

- Последствия инцидента оказались серьезными: травма потребовала амбулаторного лечения и последующей реабилитации. Помимо физических страданий, ребенок испытал и значительный стресс, - рассказали в инстанции.

Родители связали иск с тем, что детсад не исполнил возложенные обязанности по обеспечению безопасности воспитанников. Они потребовали сумму в 500 тысяч рублей.

По итогу суд удовлетворил компенсацию морального вреда с детсада в пользу ребенка 200 тысяч рублей.

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