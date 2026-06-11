В общежитии Ямальского колледжа выявили случаи заболевания туберкулезом

Отдельные случаи заболевания туберкулезом выявили в студенческом общежитии на Ямале Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В общежитии Ямальского многопрофильного колледжа выявили случаи заболевания туберкулезом. Об этом сообщает «Ямал 1». Сообщение об этом появилось в сети от анонимного пользователя. В публикации он утверждал, что ситуация не сопровождается ограничительными мерами и просил разъяснений у администрации и надзорных органов.

В колледже информацию подтвердили частично.

– Информация о случаях заболевания находится на контроле в профильных медицинских службах, а также в колледже. В общежитии и помещениях проводятся необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию, – сообщили в учреждении.

Кроме того, в колледже проводят дополнительные обследования учеников и сотрудников, находящихся под медицинским наблюдением, проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

В департаменте образования также подтвердили информацию. Там отметили, что выявлены единичные случаи заболевания, обучающиеся направлены на лечение в специализированные медорганизации.