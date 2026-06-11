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НовостиОбщество11 июня 2026 11:46

В Каменске – Уральском пациентов бесплатно отвезут на гемодиализ

Свердловчанам помогли добиться бесплатной перевозки на гемодиализ
Маргарита РАЗУМОВА
Пациентов довезут до места процедуры, а затем домой

Пациентов довезут до места процедуры, а затем домой

Фото: Алексей ФОКИН.

В Каменске – Уральском пациентов, которые страдают почечной недостаточностью, бесплатно отвезут на гемодиализ и обратно. Благодаря вмешательству прокуратуры удалось добиться их транспортировки. Об этом сообщает свердловская прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения прав местных жителей. Как выяснилось, в городе живут 24 пациента, которые нуждаются в гемодиализе. Однако никто не обеспечивал их транспортировку на процедуру и обратно.

- Благодаря вмешательству надзорного органа из областного бюджета выделено дополнительное финансирование на транспортировку диализных пациентов, - сказано в сообщении.

Сказано, что больница уже заключила договор на перевозку пациентов до места процедур и обратно домой.