Житель Верхней Пышмы получил пять штрафов на посты в соцсетях

За пять постов и комментариев свердловчанин получил пять штрафов в сумме на 50 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Верхней Пышмы Александр Пестов получил пять штрафов за посты и комментарии в соцсетях, разжигающие межнациональную ненависть. Как установил суд, с 2022 по 2025 год мужчина размещал во «ВКонтакте» негативные посты и комментарии о представителях народа Кавказа и Средней Азии.

– Суд опирался на выводы лингвистической и психологической экспертизы. Специалисты подтвердили, что в текстах пользователя присутствуют признаки возбуждения вражды и унижения человеческого достоинства группы лиц, выделенной по национальному признаку, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верхнепышминский городской суд признал Пестова виновным в совершении пяти правонарушений по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти или вражды». За каждый эпизод суд назначил мужчине по 10 тысяч рублей штрафа. В сумме ему придется заплатить 50 тысяч рублей.