Проливные дожди ожидаются в Свердловской области 12 июня

Проливные дожди пока не планируют покидать Свердловскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 12 июня ожидаются проливные дожди. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону. Спасатели напоминают свердловчанам соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя. Уберите с балконов и лоджий цветочные горшки, легкие предметы и мебель. Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами – возможен их обвал, – сообщили в ведомстве.

Водителей призывают отказаться от поездок в период непогоды. Если вы уже в пути, включите аварийную сигнализацию и снизьте скорость. На дороге следует быть предельно осторожными, так как в период непогоды будет скользко, а также снизится видимость. Не рекомендуется парковать автомобиль под деревьями и шаткими конструкциями.

По данным Уральского гидрометцентра, 12 июня пик дождей придется на север региона, на юге осадки будут умеренными. Также ожидается гроза и туман. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Ночью от +10 до +15 градусов, днем до +25 градусов. В Екатеринбурге небольшой дождь и гроза, ночью +12, днем +23 градуса.