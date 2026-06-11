В Екатеринбурге на Сибирском тракте погиб водитель, врезавшись в грузовик

Легковушка врезалась стоящий на обочине грузовик, водитель погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Утром 11 июня в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, авария произошла на 21-м километре Сибирского тракта.

38-летний водитель Largus ехал со стороны Тюмени в Екатеринбург. Не обеспечив постоянный контроль за машиной, он врезался в стоящий на обочине грузовик «ТОНАР».

– В результате происшествия водитель автомобиля «Ларгус» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, – сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

Инспекторы ДПС установили, что за рулем легкового автомобиля был местный житель с 11-летним стажем вождения. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 26 раз. Водитель грузовика – 38-летний екатеринбуржец. Он пояснил автоинспекторам, что во время ДТП спал в салоне. Почувствовав удар, мужчина проснулся, вышел из машины и вызвал спецслужбы.

По факту ДТП назначено расследование.