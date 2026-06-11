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НовостиОбщество11 июня 2026 9:04

Артем Жога вручил «Уралвагонзаводу» Орден Александра Невского

Полпред в УрФО Артем Жога приехал в Нижний Тагил
Екатерина ГАПОН
Артем Жога вручил Орден Александра Невского «Уралвагонзаводу». Фото: канал Артема Жоги

Артем Жога вручил Орден Александра Невского «Уралвагонзаводу». Фото: канал Артема Жоги

Полпред в Уральском федеральном округе вручил «Уралвагонзаводу» в Нижнем Тагиле Орден Александра Невского. В этом году предприятие отмечает 85-летний юбилей.

– В период Великой Отечественной войны в этих стенах шла напряжённая работа по улучшению легендарного оружия Победы - танка Т-34. В послевоенные десятилетия сотрудники продолжали трудиться над укреплением оборонной мощи страны, – сообщил Артем Жога.

Также полпред в УрФО посетил производственные площадки Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в концерн «Уралвагонзавода». Он отметил, что предприятие, как и прежде, вносит большой вклад в обеспечение армии передовой техникой, которая защищает наших бойцов.

Также Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов завода с предстоящим Днем России.