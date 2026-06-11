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НовостиПроисшествия11 июня 2026 8:42

В Невьянске закрыли школу из-за нарушений пожарной безопасности

В Невьянске приостановили работу школы №2
Екатерина ГАПОН
Суд приостановил деятельность школы на 20 суток

Суд приостановил деятельность школы на 20 суток

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Невьянске суд приостановил работу школы №2 из-за нарушений пожарной безопасности. Проверка прокуратуры выявила повторные нарушения правил противопожарного режима РФ.

– Здание учебного заведения не оборудовано источниками наружного противопожарного водоснабжения, а имеющиеся пожарные гидранты находятся в неисправном состоянии, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ноябре 2025 года школу уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда учреждению назначили штраф 150 тысяч рублей. Школа необходимую сумму заплатила, однако нарушения не устранила.

11 июня по постановлению Невьянского городского суда деятельность МАОУ СОШ №2 приостановлена на 20 суток.