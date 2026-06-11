В Сысертском районе водитель «десятки» вылетел в водоем и погиб

«Десятка» улетела в водоем, водитель погиб на месте, двое пассажиров не пострадали. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Сысертском районе водитель «десятки» не справился с управлением и вылетел в водоем. ДТП произошло утром 11 июня в селе Кашино у дома на улице Школьной.

По предварительной информации, 29-летний водитель «ВАЗ-2110» не учел метеорологические условия и выбрал небезопасную скорость. В результате он потерял контроль над управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся в водоем.

– В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Два пассажира, 36-летний мужчина 36 лет и 27-летняя женщина, получили незначительные травмы. После осмотра медиками они были отпущены домой, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водительский стаж вождения погибшего составлял два года. По факту ДТП проводится расследование и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.