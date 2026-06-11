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НовостиОбщество11 июня 2026 6:59

На «Иннопроме» в Екатеринбурге представят обновленные беспилотник «Кощей»

В Екатеринбурге на «Иннопроме» представят беспилотник с нагрузкой 120 кг
Екатерина ГАПОН
На «Иннопроме» представят обновленный беспилотник

На «Иннопроме» представят обновленный беспилотник

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге на промышленной выставке «Иннопром» представят обновленный беспилотник «Кощей». Разработка компании «Авирон» обладает полезной нагрузкой 120 килограмм и длительностью полета 40 минут.

– Первую его итерацию мы представили на форуме «Армия-2024», однако для нас самих она была недостаточно хороша, поэтому мы ее придержали, чтобы доработать модель, – рассказал генеральный директор компании Игорь Лапин на Петербургском международном экономическом форуме в интервью с ТАСС.

Отмечается, что «Кощей» достаточно вариативен в использовании – для увеличения длительности полета можно уменьшить полезную нагрузку беспилотника.

Напомним, что промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. На нее приедут представители более 50 стран.