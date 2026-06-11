В Верхней Пышме водитель трижды пытался дать взятку и получил штраф 100 тысяч

Водитель пытался дать тысячу рублей взятки, а в итоге получил 100 тысяч рублей штрафа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Верхней Пышме водитель трижды пытался дать взятку сотруднику автоинспекции, за что был оштрафован на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

Инспектор ДПС остановил мужчину для проверки документов и обнаружил на стеклах тонировку. Сотрудник потребовал ее убрать, но водитель предложил «решить вопрос» деньгами. Автоинспектор дважды предупредил мужчину об уголовной ответственности, но тот не унимался.

– Третий раз мужчина попытался дать взятку уже в патрульной машине во время составления протокола. Он достал из кармана и положил тысячную купюру на панель между сиденьями. Инспектор сразу заметил это, потребовал, чтобы водитель покинул автомобиль, а затем заблокировал двери и вызвал наряд, – сообщили в пресс-службе суда.

Купюру изъяли, а на взяткодателя завели уголовное дело.

Водителя признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30 , части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». По итогу мужчина получил наказание в 100 раз превышающее сумму взятки – штраф 100 тысяч рублей.