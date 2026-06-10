На Среднем Урале будут наращивать производство гражданских беспилотников

Гражданские дроны помогают в разных сферах жизни уральцев. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Свердловской области наметили ключевые задачи развития отрасли создания гражданских беспилотных систем. Производство такого оборудования востребовано в регионе и является одним из перспективных. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Беспилотники с тепловизорами помогают бороться с лесными пожарами и пресекать незаконные рубки. Первые тысячи гектаров аграрии уже обработали от вредителей. Также при помощи беспилотника в регионе впервые засеяли рапсовое поле, - говорит первый замгубернатора Свердловской области - министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

Специалисты разрабатывают и производят аппаратуру, которая применяется для обслуживания электросетей. Пожарный дрон уже проходил испытания и смог потушить пламя на высоте с помощью специальной пены.

Также создан беспилотник, который способен найти пропавших в лесу людей. Некоторые дроны могут оперативно доставлять материалы из медлабораборий, а также необходимые препараты. Возможности техники оценивали чиновники во время демонстрационных полетов.