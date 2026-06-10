На Среднем Урале снизился индекс промышленного производства

На Среднем Урале снижается индекс промышленного производства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области индекс промышленного производства по итогам января – апреля 2026 года был 89,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информирует Свердловскстат.

Отмечается, что в сфере добычи полезных ископаемых этот показатель достиг 88,6%. В обрабатывающей промышленности – 88%. Снижение также отразилось на сфере водоснабжения и водоотведения – 96,5%.

Специалисты Свердловскстата также сообщают о том, что в УрФО оборот организаций по всем видам экономической деятельности в первом квартале текущего года составил 9,8 триллионов рублей.

Напомним, что в Свердловской области в 2025 году индекс промышленного производства снижался на 4,9%.