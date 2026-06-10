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НовостиОбщество10 июня 2026 13:47

На Урале вновь выставили на продажу горнолыжный комплекс

Горнолыжный комплекс «Волчиха» вновь выставлен на продажу
Маргарита РАЗУМОВА
На Урале выставили на продажу горнолыжный центр за 130 миллионов рублей

На Урале выставили на продажу горнолыжный центр за 130 миллионов рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области вновь выставлен на продажу горнолыжный комплекс «Гора Волчиха». Теперь его цена выросла с 13 до 130 миллионов рублей.

Новому владельцу предложен горнолыжный курорт, расположенный на 40 гектарах. Здесь имеются четыре трассы, протяженностью от 700 до 1200 метров.

Также есть беседки, банкетный зал, пункт проката, детский городок. Здесь в дальнейшем планируется создавать новые трассы для катания. Предусмотрена парковка на 500 мест. На объекте работает система, позволяющая создавать снег искусственно. Право аренды земли до 2052 года.

Напомним, что ранее этот горнолыжный курорт под Ревдой продавали за 13 миллионов рублей. Объявление о продаже центра появилось в начале марта.