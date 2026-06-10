СК: в месте поисков семьи Усольцевых найден обломок туристической палки

Следователи и волонтеры перебрали десятки версий Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В районе, где продолжаются поиски бесследно исчезнувшего семейства Усольцевых, обнаружен кусок походного инвентаря. Находку направили на исследование, чтобы выяснить, могла ли она принадлежать кому-то из членов группы. Об этом изданию «Абзац» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее появлялась информация, что в Кутурчинском Белогорье нашли вещи, имеющие отношение к пропавшим.

Вот что прокомментировали в Следкоме: «Найден обломок туристической палки для ходьбы. Его обнаружили участники поисковой группы по ходу движения в сторону гор Малинка и Буратинка». Специалисты проведут необходимые исследования и экспертизу, после чего станет ясно, принадлежал ли этот предмет Усольцевым. Однако преждевременно утверждать, что это точно их вещь. В ведомстве подчеркнули, что обращают внимание на все объекты, найденные в зоне поиска, и тщательно их проверяют.

Следователи также назвали главную версию случившегося. Основной считается несчастный случай. На пути к горам есть скалистая местность и глубокие ущелья. Возможно, один из туристов поскользнулся и получил травму, другой попытался прийти на помощь — и в итоге вся группа не смогла выбраться. Либо они могли замерзнуть, так как в том районе резко упала температура и опустился густой туман.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали неподалеку от поселка Кутурчин в конце сентября прошлого года. Семья отправилась в пеший поход, но с маршрута так и не вернулась. Предположительно, они двигались в направлении горы Буратинка. Поисковую операцию пришлось свернуть 12 октября из-за неблагоприятных погодных условий. Возобновить ее удалось только с наступлением лета.

Следователи и волонтеры перебрали десятки версий. Однако одна из самых неожиданных поступила не от экспертов, а от местных жителей. Они уверены, что семья могла случайно столкнуться с бандой «черных лесорубов».